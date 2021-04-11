أخبار اليمن : الشيخ جابر غالب يعزي سلطان السامعي

الشيخ جابر غالب يعزي سلطان السامعيبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الاعلى الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى، بوفاة عمه الشيخ محمد عبدالرب السامعي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء عبّر الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

