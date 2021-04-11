"إكسبو".. دبي تستعد لأكبر حدث في الشرق الأوسط

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، الأحد، تقريرا يقول إنه من المتوقع أن يستقطب معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام في مدينة دبي الإماراتية، ملايين الزائرين، باعتباره أكبر حدث يتم تنظيمه في الشرق الأوسط.
ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلا عن الهيئة، أن هناك إجماع أن إكسبو 2020 سيستقطب الملايين كأكبر حدث يتم تنظيمه في الشرق الأوسط.
ونوه التقرير أيضا، إلى حملة التطعيم الناجحة ضد فيروس كورونا المستجد، التي تطبقها دولة الإمارات، والتي ستساهم بدورها في استقطاب السياح.
ومن المتوقع أن يعزز المعرض اقتصاد دبي بمقدار 33 مليار دولار، وأن يوفر 300 ألف فرصة عمل.
يذكر أن معرض "إكسبو" يقام على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، وسيجمع 190 دولة، وسيكون محطة لاختبار التاكسي الطائر. كما أن حوالي 90 بالمئة من المواد المستخدمة في البناء، ستُستخدم بعد ذلك لإنشاء مبانٍ دائمة.
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