التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه الأراضي السعودية.

وأشار التحالف، في بيانين منفصلين، إلى أنه اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، الأولى تجاه خميس مشيط والثانية تجاه جازان.

وقال التحالف إن "محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية"، مضيفا "نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في الأول من أبريل الجاري عن تدمير صاروخ باليستي على منصة إطلاقه في اليمن وفق ما نقل التلفزيون السعودي عن التحالف.

وحينها، ذكر التحالف أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب.

وفي 28 مارس الماضي، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

وترفض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مقترحا لوقف إطلاق النار تقدمت به الرياض الشهر الماضي.