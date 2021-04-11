تحرك رسمي "عاجل" للزمالك بعد الخروج الإفريقي

ساعات من الحزن والغضب عاشها جمهور الزمالك المصري بعد خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، حيث حل ثالثًا في ترتيب مجموعته التي تضم فرق: الترجى التونسي، مولودية الجزائر وتونغيث السنغالي.

ورغم تحقيق النادي الأبيض لفوز كبير على حساب نادي تونغيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن تعادل فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر ضمن لهما الصعود، حيث احتل النادي التونسي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما جاء مولودية الجزائر في مركز الوصافة برصيد 9 نقاط.

وعقب انتهاء مباريات الجولة الأخيرة لتلك المجموعة، أعرب قطاع كبير من جمهور القلعة البيضاء عن غضبه مما حدث في لقاء الترجي ومولودية الجزائر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين أحداث المباراة بـ"المؤامرة" ليغادر النادي الأبيض البطولة.

وتعليقًا على الخروج المبكر للفريق الأبيض من دوري أبطال إفريقيا، يقول المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك عمرو الدرديري إن الفريق قدم عرضًا قويًا أمام تونغيث السنغالي، وكان هو الأحق بالتأهل، لكن هناك من أراد خروج الزمالك من البطولة مبكرًا، على حد تعبيره.

مؤامرة

ويضيف الدرديري لموقع "دوت الخليج": "عاد الزمالك لمساره الطبيعي في آخر جولتين من دور المجموعات، وظهر بمستواه المعتاد، وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة أمام مولودية الجزائر وتونغيث، وكان فريقنا الأحق بالاستمرار في البطولة".

ويتابع قائلًا: "ما حدث في لقاء الترجي ومولودية الجزائر خاصةً في شوطها الثاني كان بمثابة (مؤامرة واضحة) لخروج الزمالك من البطولة، لأن الجميع يعلم أن استمرار الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، يقلل من فرص الآخرين لحصد اللقب".

كما يؤكد المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن إدارة الفريق الأبيض تجهز خطابًا رسميًا سترسله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعترض خلاله على ما حدث في لقاء الترجي والمولودية، وسيكون الخطاب مدعمًا بلقطات من المباراة وبعض من إحصائيات الفريقين خلال الـ90 دقيقة.

ويوضح الدرديري أن إدارة القلعة البيضاء لن تتهاون في أي حق من حقوق الزمالك، وأنها ستقوم بفصل الفريق والجهاز الفني تمامًا عن تلك القضية، ليكون تركيزهم بالكامل على البطولات المحلية، "التي نوعد الجماهير بأن الفوز بها سيكون بمثابة رسالة اعتذار من اللاعبين عن الخروج المبكر من البطولة الإفريقية".

الجانب الإيجابي من الأزمة

وفي السياق ذاته، يشير الدرديري إلى أنه رغم الخروج المبكر من البطولة الإفريقية، إلا أن أداء الفريق في المباريات الأخيرة، وتقديم عروض قوية يعد رسالة طمأنة للجمهور وللإدارة، "الفريق استعاد مستواه نسبيًا، وسيتحسن الأداء بتوالي المباريات، وطلبنا من اللاعبين طوي صفحة دوري أبطال إفريقيا، والتركيز على ما تبقى من بطولات".

ويختم الدرديري: "نعد الجماهير بأن الإدارة ستسعى ليحصل النادي على حقه بعد المؤامرة التي تعرض لها، وأن الفريق لن يتنازل عن الفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس؛ لمصالحة الجماهير بعد الخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا".