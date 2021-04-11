نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن المنحة القطرية 2021 بالخطوات وتعرف على موعد صرفها للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنحة القطرية شهر إبريل 2021، هي منحة تقدمها الدولة العربية قطر من أجل دعم المواطنين الفلسطينيين بغزة، بالإضافة إلى تمويل العديد من المنشآت والشوارع مثل شارع الرشيد الساحلي، بدأت تلك المنحة منذ عدة سنوات وتدعم ما يقرب من 100 ألف أسرة وذلك بتقديم 100 دولار لكل أسرة، ويتم صرف المنحة من خلال جميع مكاتب البريد بكل المحافظات، كما أن تلك المنحة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطر.

موعد صرف المنحة القطرية شهر إبريل 2021

يتساءل العديد من المواطنين في غزة عن موعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة القطرية في إبريل 2021، كما يستعلم العديد من المواطنين عن أسماء المستفيدين من تلك المنحة، حيث أن الجهات المسئولة عن المنحة لم تقم بتفعيل رابط الموقع الخاص بتلك المنحة، فالجميع مترقب لحظة تفعيل ذلك الرابط.

خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية

للاستعلام عن موعد صرف المنحة وكذلك عن إن كنت من المستفيدين من تلك المنحة أم لا عليك أتباع عدة خطوات، وهي:

زيارة الموقع المسئول عن المنحة ” موقع وزارة التنمية الاجتماعية”.

إدخال رقم الهوية وكذلك رمز التحقق.

ستظهر لك كلمة “استعلام” اضغط عليها.

سيظهر لك موعد صرف المنحة والمكان الذي خصصته وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها.

ولكن إلى الآن لم يتم تفعيل الرابط ولم يُعلن موعد صرف المنحة فيشهر إبريل، وقد جاء في تصريح من المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف المنحة أنه قد تم صرف 100 دولار إلى 170 ألف أسرة في الدفعة السابقة، وذلك من خلال مكاتب البريد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتبعها العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد تلك المنحة دعم رائع من قطر إلى المواطنين الفلسطينيين اللذين يعانون من الحصار كما زاد العناء نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.