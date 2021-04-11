نظام التقاعد العسكري السعودي الجديد لعام 2021 – 1442

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يعتبر نظام التقاعد العسكري الجديد 1432 خاصة المادة 23 والمادة 24 من هذا النظام مهمين للغاية بالنسبة للعسكريين لتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم، وتشمل مواد المعاشات التقاعدية العديد من العوائد التي يحصل عليها المتقاعدون من العسكريين بعد التقاعد، حيث يمكن الحصول على معاشات الوفاة وكذلك معاش العجز الناتج عن أسباب العمل، ويمكن دفع هذه المعاشات لأن العسكريين أعادوا الأنظمة العامة ولم تكن هناك حادثة حرب، وهذا لأنفسهم ولأفرادهم تحت كل الظروف يوفر لهم حياة كريمة لهم وللأسرة ومساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل جيد، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني نص المادة 23 و 24 من نظام التقاعد العسكري.نظام التقاعد العسكري السعودي المادة 23 لعام 2021 – 1442
تنظم معاشات المتقاعدين العسكريين السعوديين بسبب وفاة أصحاب المعاشات يوزع مبلغ المعاش بالتساوي على ورثتهم ويستفيد منه الأب والأم وزوجة الأبناء المتوفين والأبناء والأبناء وكذلك الأخوات والجدات والأجداد، ومع ذلك ولكي تحصل عائلته على هذا المعاش، لا بد من استلامه من خلال أسرة صاحب المعاش المتوفى نفسها أو من كان يعوله المتوفي، ولا يسري هذا الأمر على الأبناء والزوجات ، وهو ما يحدده مجلس إدارة الصندوق الذي يخصص المعاش بالتساوي بين أفراد أسرة الجندي المتوفى.نظام التقاعد العسكري الجديد ونص المادة 24
تفصل هذه المادة بشكل تقريبي الجوانب المالية للمتقاعدين عن المادة 23 السابقة، وتوضح من يحق له الحصول على المعاشات وهب على النحو التالي:
- لا يحصل الأبناء من الذكور على المعاش بعد بلوغهم سن 21 ولكن يمكنهم الحصول على المعاش إذا توفرت لديهم الشروط القادمة.
- اذا كانوا طلاب ثانوية او ما يعادلها تكون هذه المدارس معتمدة على نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية معترف بها ومقبولة فيحصلون على المعاش حتى سن 26 عام.
- الذي يعاني من اضطراب صحي ولا يستطيع العمل وكسب المال، ويكون لديهم شهادة اعتماد رسمي من قبل مؤسسة طبية متخصصة، ولن يحصل على معاش عند الشفاء من الإعاقة.
- تتوقف معاشات الزوجات والبنات بعد الزواج، وأيضا ابنة الابن المتوفى قبل وفاة الأب، فإذا ترملن أو مطلقات يستحقون معاش أقاربه، إذا طلقة المستحقة عند وفاته صاحب المعاش يكون لها نصيب منه.
- يتوقف المعاش عندما يحصل صاحب المعاش على وظيفة حكومية ثابتة، وأيضا المستفيد من معاش المتوفى إذا حصل على مثل هذه الوظيفة بشرط تساوي قيمة الراتب مع المعاش أو يزيد عنه.
- لا يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر ولا يجوز أن يتجاوزا 300 ريال سعودي، وإذا كان أقل من 300 ريال سعودي يستكمل ليصل إلى القيمة المعلنة.
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يعتبر نظام التقاعد العسكري الجديد 1432 خاصة المادة 23 والمادة 24 من هذا النظام مهمين للغاية بالنسبة للعسكريين لتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم، وتشمل مواد المعاشات التقاعدية العديد من العوائد التي يحصل عليها المتقاعدون من العسكريين بعد التقاعد، حيث يمكن الحصول على معاشات الوفاة وكذلك معاش العجز الناتج عن أسباب العمل، ويمكن دفع هذه المعاشات لأن العسكريين أعادوا الأنظمة العامة ولم تكن هناك حادثة حرب، وهذا لأنفسهم ولأفرادهم تحت كل الظروف يوفر لهم حياة كريمة لهم وللأسرة ومساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل جيد، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني نص المادة 23 و 24 من نظام التقاعد العسكري.نظام التقاعد العسكري السعودي المادة 23 لعام 2021 – 1442
تنظم معاشات المتقاعدين العسكريين السعوديين بسبب وفاة أصحاب المعاشات يوزع مبلغ المعاش بالتساوي على ورثتهم ويستفيد منه الأب والأم وزوجة الأبناء المتوفين والأبناء والأبناء وكذلك الأخوات والجدات والأجداد، ومع ذلك ولكي تحصل عائلته على هذا المعاش، لا بد من استلامه من خلال أسرة صاحب المعاش المتوفى نفسها أو من كان يعوله المتوفي، ولا يسري هذا الأمر على الأبناء والزوجات ، وهو ما يحدده مجلس إدارة الصندوق الذي يخصص المعاش بالتساوي بين أفراد أسرة الجندي المتوفى.نظام التقاعد العسكري الجديد ونص المادة 24
تفصل هذه المادة بشكل تقريبي الجوانب المالية للمتقاعدين عن المادة 23 السابقة، وتوضح من يحق له الحصول على المعاشات وهب على النحو التالي:
- لا يحصل الأبناء من الذكور على المعاش بعد بلوغهم سن 21 ولكن يمكنهم الحصول على المعاش إذا توفرت لديهم الشروط القادمة.
- اذا كانوا طلاب ثانوية او ما يعادلها تكون هذه المدارس معتمدة على نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية معترف بها ومقبولة فيحصلون على المعاش حتى سن 26 عام.
- الذي يعاني من اضطراب صحي ولا يستطيع العمل وكسب المال، ويكون لديهم شهادة اعتماد رسمي من قبل مؤسسة طبية متخصصة، ولن يحصل على معاش عند الشفاء من الإعاقة.
- تتوقف معاشات الزوجات والبنات بعد الزواج، وأيضا ابنة الابن المتوفى قبل وفاة الأب، فإذا ترملن أو مطلقات يستحقون معاش أقاربه، إذا طلقة المستحقة عند وفاته صاحب المعاش يكون لها نصيب منه.
- يتوقف المعاش عندما يحصل صاحب المعاش على وظيفة حكومية ثابتة، وأيضا المستفيد من معاش المتوفى إذا حصل على مثل هذه الوظيفة بشرط تساوي قيمة الراتب مع المعاش أو يزيد عنه.
- لا يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر ولا يجوز أن يتجاوزا 300 ريال سعودي، وإذا كان أقل من 300 ريال سعودي يستكمل ليصل إلى القيمة المعلنة.
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