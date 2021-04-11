نظام التقاعد العسكري السعودي الجديد لعام 2021 – 1442

يعتبر نظام التقاعد العسكري الجديد 1432 خاصة المادة 23 والمادة 24 من هذا النظام مهمين للغاية بالنسبة للعسكريين لتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم، وتشمل مواد المعاشات التقاعدية العديد من العوائد التي يحصل عليها المتقاعدون من العسكريين بعد التقاعد، حيث يمكن الحصول على معاشات الوفاة وكذلك معاش العجز الناتج عن أسباب العمل، ويمكن دفع هذه المعاشات لأن العسكريين أعادوا الأنظمة العامة ولم تكن هناك حادثة حرب، وهذا لأنفسهم ولأفرادهم تحت كل الظروف يوفر لهم حياة كريمة لهم وللأسرة ومساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل جيد، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني نص المادة 23 و 24 من نظام التقاعد العسكري.

تنظم معاشات المتقاعدين العسكريين السعوديين بسبب وفاة أصحاب المعاشات يوزع مبلغ المعاش بالتساوي على ورثتهم ويستفيد منه الأب والأم وزوجة الأبناء المتوفين والأبناء والأبناء وكذلك الأخوات والجدات والأجداد، ومع ذلك ولكي تحصل عائلته على هذا المعاش، لا بد من استلامه من خلال أسرة صاحب المعاش المتوفى نفسها أو من كان يعوله المتوفي، ولا يسري هذا الأمر على الأبناء والزوجات ، وهو ما يحدده مجلس إدارة الصندوق الذي يخصص المعاش بالتساوي بين أفراد أسرة الجندي المتوفى.

تفصل هذه المادة بشكل تقريبي الجوانب المالية للمتقاعدين عن المادة 23 السابقة، وتوضح من يحق له الحصول على المعاشات وهب على النحو التالي: