احسب بنفسك القسط الشهري لأي تمويل شخصي من مصرف الراجحي إلكترونياً

حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي هي أحد الأدوات والخدمات المجانية التي يوفرها مصرف الراجحي ويبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعمل مصرف الراجحي إلى تسهيل كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتمويل الشخصي بمصرف الراجحي من خلال تسهيل حساب قيمة القسط الشهري وقيمة التمويل وفق الراتب الشخصي لكل عميل علي حده إلكترونياً.

حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي هي خدمة مجانية متاحة لمدة 24 ساعة لجميع العملاء بدون استثناء سواء مواطنين أو وافدين إلى المملكة العربية السعودية، فقد أصبحت جميع الخدمات الخاصة بمصرف الراجحي خدمات إلكترونية لا تحتاج للذهاب إلى مقر المصرف خصيصاً لإنهاء أي معاملات خاصة، وتعد حاسبة التمويل الشخصي من أهم الاستعلامات الضرورية التي يبحث عليها الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي سريع، واليكم تفاصيل استخدم حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي.

تسهيلات كبيرة يقدمها مصرف الراجحي لجميع العملاء الراغبين في التمويل ومن هذه التسهيلات، أن أي مبلغ تمويلي من مصرف الراجحي يمكن الحصول عليه براتب لا يقل عن 2000 ريال، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لسداد أي تمويل علي فترة 5 سنوات من بداية اليوم الذي يتم فيه التمويل، حيث يختار كل عميل تحديد فترات السداد من خلال الراتب الذي يحصل عليه شهرياً.

ويقوم مصرف الراجحي بتقديم عروض علي مبالغ التمويل التي تناسب جميع الرواتب الشخصية التي يتقاضها أي مواطن أو أي وافد، حيث يصل التمويل الشخصي إلى 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى صرف التمويل بدون تحويل راتب العميل إلى الراجحي من جهة العمل التابع لها أي مواطن، سواء كانت جهة العمل جهة حكومية أو جهة خاصة أو منشآت أفراد وغيرها من الهيئات الراغبة في الحصول علي تمويل.

ويسمح مصرف الراجحي بالحصول علي تمويل تكميلي في حالة الرغبة عند سداد جزء من التمويل الأول الذي تم الحصول عليه، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الحصول علي التمويل من خلال إجراءات سريعة دون استنزاف وقت طويل لإنهاء الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي السعودي.

أهم مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للمواطنون والوافدين بالمملكةخدمات إلكترونية يوفرها مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي عدة خدمات إلكترونية يبحث عنها الكثير من المواطنين مثل فتح محفظة مالية استثمارية للمواطن والمقيم، كما تتوفر خدمة التقديم علي قرض شخصي والحصول عليه خلال 30 دقيقة، توفير خدمة إلكترونية لاختيار باقات للادخار والاستثمار، وتوفير خدمة التحويل المالي للحسابات المحلية والدولية من شخص لأخر.

خطوات حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للسعودي والوافد

يبدأ استخدام حاسبة التمويل الشخصي لحساب قيمة التمويل من خلال الدخول علي حاسبة الراجحي التالية: الراجحي، ثم يقوم كل عميل بتحديد ما إذا كان مواطن سعودي أو وافد، ثم يتم توضيح القطاع الذي يعمل به كل عميل علي حده سواء قطاع حكومي أو أي قطاع أخر، ثم تحديد الراتب الشخصي والضغط علي حساب التمويل.