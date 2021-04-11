الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 شبان فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة قباطية، جنوب جنين وثلاثة آخرين من قرية حرملة شرق بيت لحم .
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ومصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قباطية، في العشرينات من عمرهم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرية مركة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
الى ذلك،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من قرية حرملة شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ،وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الشبان الثلاثة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وفي منطقة هندازة شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل أسير فلسطيني، وفتشته وعبثت بمحتوياته.
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