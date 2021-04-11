مقتل كوماندوز ورجل شرطة فى هجمات طالبان وسط أفغانستان

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقة تايورا بإقليم جور الأفغانى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الحكومية وحركة طالبان المتطرفة، مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الكوماندوز وآخر من الشرطة، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم الأحد، قال اميرداد بارسا، المتحدث باسم مركز قيادة شرطة إقليم جور، إن اشتباكات وقعت فى منطقة "تايوارا" بالإقليم، وقتل عنصر بوحدة "الكوماندو" التابعة للجيش الوطنى الأفغانى، ورجل شرطة وأصيب اثنان آخران. ويشهد إقليم جور بوسط أفغانستان، اشتباكات عنيفة وعدم استقرار، مؤخرًا، على الرغم من جهود ومفاوضات السلام المستمرة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان.

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