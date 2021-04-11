الفلبين تبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق فى مانيلا و4 أقاليم

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرى، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيف إجراءات الاغلاق فى العاصمة مانيلا و4 أقاليم، وذلك بعد زيادة سعة المستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المتحدث الرئاسى فى الفلبين، هارى روكى، إن كل من منطقة العاصمة وأقاليم "بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت" ستخضع لحجر صحى مجتمعى معزز معدل، وذلك ابتداءً من غد الإثنين، حتى نهاية شهر أبريل الجارى.

وأضاف روكى، أنه تم إضافة 3.156 سريرًا للمصابين بفيروس كورونا فى مستشفيات خاصة وعامة.

وكانت الفلبين فرضت إجراءات إغلاق مشددة على منطقة مترو مانيلا والأقاليم الأربعة المحيطة بها، لمدة أسبوعين حتى اليوم الأحد، فى ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وازدحام بعض المستشفيات بالمرضى.

وسجلت الفلبين، اليوم، 11 ألفا و681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 864 ألفًا و868 حالة مؤكدة. فيما بلغت حصيلة الوفيات هناك 14 ألفا و 945 حالة جراء الإصابة بالفيروس.