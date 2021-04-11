الأردن: مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انهيار نفق غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوى، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف فى مديرية الدفاع المدنى بمحافظة الكرك، وبإسناد من فريق الإنقاذ المائى والجبلى التابع لمركز شهداء البحر الميت فى مديرية البلقاء، تعاملت فجرًا مع وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافى.
وأشار المسؤول الأردنى إلى أن كوادر الدفاع المدنى عملت على إزاحة الردم، وتحرير حالة الوفاة باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.
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