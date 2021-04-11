إسرائيل: أمريكا شريك كامل وسنعمل معها لإدارة الملف النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، لنظيره الأمريكى لويد أوستن، اليوم الأحد، إن "إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكًا كاملاً"، مؤكدًا أن الدولة العبرية ستعمل عن كثب مع واشنطن "لضمان أن أى اتفاق دبلوماسى جديد مع إيران لن يؤثر على الأمن الإقليمى".





جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الأمريكى لويد أوستن، الذى يزور إسرائيل للمرة الأولى، وفى أول زيارة يجريها مسؤول رفيع المستوى من إدارة الرئيس الحالى جو بايدن، إلى إسرائيل. وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن "واشنطن تعتبر التحالف بين الجانبين محوريًا للأمن الإقليمى، فضلاً عن أنه ثابت وقائم على أساس متين".

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