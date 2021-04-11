نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع رؤية هلال رمضان فلكياً في السعودية ومصر والعالم الإسلامي غرة شهر رمضان ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطلاع رؤية هلال رمضان 2021 في مصر والسعودية والوطن العربي كافة اليوم، الأحد الموافق 11 من أبريل 2021، حيث حددت دار الافتاء المصرية تحري هلال شهر رمضان المبارك الليلة، وإعلان نتيجة رؤية الهلال بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة ’’كوفيد-19’’، وسيتم التعرف علي تفاصيل هامة في إطار إجابة سؤال كم باقي علي رمضان ٢٠٢١.

بخصوص نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، سيعلن الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية المصرية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، كما أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية الليلة لإعلان نتيجة الرؤية ومعرفة متي رمضان تحديداً.

سينضم في احتفالية إعلان نتيجة رؤية الهلال عدداً من الشخصيات، منهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، بجانب عدداً من القيادات.

نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان ٢٠٢١

سيولد الهلال لشهر رمضان المبارك عند حدوث الاقتران، وذلك بتمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة والموافق الساعة الخامسة والدقيقة 31 صباحاً، المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 – 31 دقيقة).

رؤية هلال رمضان

بينما بخصوص رؤية الهلال في المدن العربية والإسلامية، سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس الأحد 11 من أبريل، بفترات من 16 إلي 46 دقيقة، وبهذا سيتم تأكيد الإثنين 12 من أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وستكون غرة شهر رمضان 1442 فلكياً يوم الثلاثاء.