“exclosev” نتائج القبول للنفقة الخاصة 2021/04/11 | رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية

رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021، من أهم وأكثر مواضيع البحث الآن في السودان من قبل ملايين الطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية، والذين كانو قد تقدموا للقبول على النفقة الخاصة وتم إعلان نتيجة القبول الخاص 2021 اليوم، بعد أن جاءت نسب القبول مرتفعة هذا العام وهو ما جعل طلاب كثيرون حاصلون على نسب مرتفعة، وغير قادرين على التقديم العام في كليات القمة كالطب والصيدلة والهندسة، ومن المعروف أن كل كلية يتم تحديد نسبة 50% من عدد مقاعدها للتقديم الخاص، الذي يقبل بنسبة أقل 10% عن القبول العام في الجامعات الحكومية السودانية.

رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد 2021/04/11، الموافق 29 من شهر شعبان 2021 من خلال الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، أنه تحدد اليوم موعداً لإعلان نتائج التقديم للجامعات الخاصة والحكومية، وقالت أن بداية التقديم للشواغر في الجامعات الحكومية والأهلية يبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/04/13 من نفس الشهر، عبر موقع دليل القبول التابع للإدارة العامة للقبول.

ألية الاستعلام عن نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

يمكنك الاستعلام بسهولة عبر رابط دليل القبول الرسمي برقم استمارة التقديم عن طريق أتباع عمل الخطوات التالية.

الدخول على رابط دليل القبول الإلكتروني admission.gov.sd.

تسجيل البيانات المطلوبة منك ثم تحديد نوع القبول المراد معرفة نتيجته.

كتابة رقم استمارة التقديم الإلكترونية التي تقدمت بها.

الضغط على زر بحث عن النتائج سوف تظهر نتيجة قبولك مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية

كانت وزارة التعليم السودانية قد حددت قيمة الرسوم للتقديم للطلبة السودانيون والأجانب وهي كالتالي.