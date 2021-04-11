خطوات التسجيل بمنصة مدرستي ورابط الدخول بالخطوات active link للطلاب والطالبات

خطوات التسجيل برابط منصة مدرستي هى أهم ما يتم البحث عنه الآن بعد بدء الدراسة في النصف الثاني من الدراسة لذلك العام.

ذلك لكافة الطلبة والطالبات الذي توقفت لديهم الذهاب في المدارس وبدأت الدراسة على المنصات الإلكترونية للتعلم عن بعد.

خطوات التسجيل برابط منصة مدرستي

لا تتوقف المنصة فقط على متابعة الطلاب بها الدروس الجديدة، ولكن قد تم الحرص على وضع مواعيد للدراسة كلاً وفقاً إلى المرحلة التعليمة الخاصة به، ويقوم المعلم المسؤول عن الفصل بأخذ غياب الطلاب ويتم حسابه، كما يشترط تسجيل الأعذار التي تسبب في غياب الطالب.

الدخول إلى الموقع الرسمي إلى منصة مدرستي.

إختيار الصفحة الرئيسية في المنصة.

ثم اختيار أيقونة تسجيل حصول الحصص اليومية.

يقوم الطالب بالدخول إلى الفصول الإفتراضية الخاصة به وحصصه اليومية.

يتم التواصل باستخدام غرف الدردشة الموجودة بالمنصة وتضم المعلمين والمعلمات والطلاب.

عليك الحرص على كتابة كافة الواجبات المقدمة لك بسرعة وذلك لأنها محددة بوقت.

يمكن للطالب التعرف على رأي المعلم بواجباته وتعليقه عليها من خلال المنصة.

حتى تتمكن من التسجيل في المنصة يمكنك اتباع الخطوات الآتيةالولوج في منصة مدرستي

يمكن الولوج إلى منصة مدرستي عن طريقة الربط بين كل منهم حساب توكلنا وحساب مايكروسوفت بعد أن تعرفنا على خطوات التسجيل برابط منصة مدرستي.

تلك الحسابات التي عملت على إنشائها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فعند دخول المتعلم إلى المنصة عليه التسجيل ببريده اإلكتروني المرسل إليه.

يلي البريد الإلكتروني كلمة المرور خاصته ستظهر له صفحة يمكنه من خلالها الوصول إلى فصوله الإفتراضية.

بذلك يكون من السهل على الطالب حل كافة واجباته واختباراته الموضوعه إيه من قبل معلميه، كما يمكنه طرح بعض الاسئلة على معلمين عند مواجهة عوائق أثناء الدراسة.