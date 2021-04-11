حساب المواطن يُعلن إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين من الدفعة 41

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تفصيل إيداع الدفعة 41 من الحساب المخصص للمواطن السعودي عن شهر أبريل 2021 حيث تم إيداع مبلغ الدفعة بالكامل اليوم فى حسابات المستفيدين من البرنامج والذين شملهم الدعم فى البرنامج لشهر أبريل 2021.

وأوضح البرنامج بأنه تم اليوم الأحد 11 أبريل إيداع مبلغ الدفعة وقدره 1.9 مليار ريال سعودي لحوالي 10.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم فى البرنامج حيث أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني بأنه يمكن للمستفيد أو التابع معرفة قيمة الدعم المخصص له من خلال الحاسبة التقديرية من هنا

كما أشار سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن بأن إجمالي مبلغ الدفعات السابقة والحالية فى حساب المواطن حتى الدفعة 41 قد بلغ حوالى 94 مليار ريال سعودي، وأن تفاصيل الدفعة 41 من حساب المواطن جاءت كالتالي:-

مبالغ الدعم المخصصة للمستحقين وصلت إلى 1.9 مليار ريال سعودي.

قيمة التعويضات للدفعات السابقة بلغت 20 مليون ريال سعودي.

عدد المستفيدين والتابعين فى حساب المواطن بلغ 10.4 مليون مستفيد وتابع.

نسبة المستفيدين الذين حصلوا على الدعم بلغت نسبتهم 76%.

شروط الأهلية والاستحقاق فى حساب المواطن

أما عن شروط الأهلية والاستحقاق فقد أوضح القحطاني بأنه يجب استيفاء بعض الشروط فى البرنامج منها أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتم استثناء ابن و ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بالمملكة بشكل دائم بحيث لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال آخر 12 شهر ماضية على الدفعة، كما يشترط عدم تواجد المستفيد فى أي من دور الإيواء الحكومية أو فى السجون، وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة.