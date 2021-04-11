تفاصيل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت لعام 1442 المرحلة الأولى والثانية

يزداد البحث في هذه الفترة عن تفاصيل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت في المملكة العربية السعودية من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن مبادرة ساعة البرمجة، وهي مبادرة يجب على كلاً من الطلاب والطالبات وأيضاً المعلمين وأولياء الأمور المشاركة بها، ولذلك سوف نشرح في الفقرات التالية تفاصيل هذه المسابقة لكي يتمكن الجميع التسجيل بها.

مسابقة مدرستي ماين كرافت 1442

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق لعبة جديدة اسمها ماين كرافت، من أجل تشجيع الطلاب والطالبات على متابعة الدروس اليومية لهم، وبالأخص في الظروف التي يمرون بها بسبب فيروس كورونا، والتي أحكمتهم بأن يمارسوا العملية التعليمية من البيت عن طريق الانترنت، وهذه اللعبة الهدف منها مساعدة الطلاب على التفكير وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وذلك من خلال استخدام البرمجة والتكنولوجيا، ومن الجدير ذكره أن هذه الطريقة تعتبر من أنجح الطرق التي تم استخدامها على مستوى العالم كله، حيث أنها غير تقليدية ووسيلة مبتكرة تشجع الطلاب على التعلم.

المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج

قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم توضيح بأن هذه المسابقة عبارة عن مرحلتين، والمرحلة الأولى يجب بها أن يقوم المشاركين في المدارس العامة بتفعيل ساعة برمجة، وذلك عن طريق استعمال مركبات البرمجة وأيضاً استخدام في المهام لغة البايثون، والفئات المشاركة في هذه المرحلة هي الطلاب والطالبات والإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات.

المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي

إن موعد هذه المرحلة في الفصل الدراسي الأول من عام 1443، ويجب على الطلاب المشاركين في هذه المرحلة تصميم مشاريع بها تصميم إبداعي، ويشارك في هذه المرحلة فئات محددة، وهي: الطلاب والمعلمين في المدارس الأجنبية والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية.