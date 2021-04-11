الامير تركي الفيصل يكذب واشنطن بوست عن تسليم الأردن لباسم عوض الله

دوت الخليج :- نفى الامير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الاسبق ، ما اوردته صحيفة عن ان الاردن قام بتسليم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله للسعودية . وكان الاردن اعلن ان عوض الله ما زال قيد المحاكمة وانه لن يتم الافراج عنه ابدا .

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