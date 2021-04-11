62 وفاة و 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سجلت 62 حالة وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 7183 ليوم السبت.

وبحسب أرقام وزارة الصحة ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7708 حالة والإصابات إلى 662395 منذ بدء الجائحة، كما ارتفع إجمالي حالة الشفاء إلى 588353 حالة، لتبقى 66334 حالة نشطة.

وتوزعت حالات الإصابة حسب المحافظات كما يلي: 1032 عمان، 640 إربد، 534 الزرقاء، 198 المفرق، 112 جرش، 110 الكرك، 108 مأدبا، 97 العقبة، 95 عجلون، 91 البلقاء، 75 الطفيلة و53 في معان.