10 حالات إصابة وافدة جديدة بالصين

بكين ـ رويترز: قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أمس أن جميع الحالات وافدة من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 22 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 11 حالة يوم الجمعة، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90410 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.

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