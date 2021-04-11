نيودلهي ـ رويترز: أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل رقم قياسي جديد برصد 152879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع استمرار تصاعد الموجة الثانية من الفيروس وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في أجزاء من الهند. وأوضحت البيانات تسجيل 839 وفاة إضافية وهو أكبر عدد منذ أكثر من خمسة أشهر ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 169275.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم قياسي جديد للهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.