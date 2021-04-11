خلل صادم في توزيع اللقاح .. تطعيم 700 مليون شخص ضد (كوفيد 19)أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن 700 مليون شخص حول العالم تلقوا اللقاح ضد «كوفيد 19»، 87% منهم في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط الأعلى، بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0.2% فقط.

وأفاد أنه من بين 220 دولة في العالم بدأت التطعيمات في 194 دولة ولم تبدأ حتى الآن في 26، مشيراً إلى الخلل الصادم في التوزيع العالمي للقاحات، حيث تلقى شخص من بين كل 4 أشخاص لقاحاً في البلدان الغنية، وشخص من بين كل 500 في الدول الفقيرة.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن مرفق كوفاكس يواصل عمله في إيصال اللقاحات إلى الدول التي تحتاج إليها، وأن لقاحي سينوفارم وسينوفاك وصلا إلى المراحل النهائية من تقييم المنظمة، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنهما خلال شهر أبريل الجاري.

وشدد على أن اللقاحات ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات المتوفرة للوقاية من العدو وإنقاذ الأرواح، لكن النهج الصحيح هو النهج الشامل الذي يتضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

إلى ذلك انتقدت منظمة الصحة العالمية ما قالت إنه «خلل صادم» في توزيع لقاحات فيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة.

ومع هذا أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، على التمسك بالهدف الرئيسي لبدء تنفيذ برامج التطعيم في كل دول العالم بحلول يوم السبت.

وكررت منظمة الصحة العالمية دعواتها السابقة بضرورة توزيع أكثر عدالة للقاحات «كوفيد 19». ولتحقيق هذا الهدف أطلقت المنظمة مخطط كوفاكس، المصمم لإيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، غير القادرة على شراء اللقاحات أو توفيرها بطرق أخرى.

وقال غيبريسوس «في البلدان ذات الدخل المرتفع، تلقى واحد من كل أربعة أشخاص لقاح «كوفيد 19» في المتوسط. أما في البلدان منخفضة الدخل، فقد تلقى واحد من بين أكثر من 500 شخص اللقاح».

(وكالات)

