بعد شائعات التسريب.. "كلوب هاوس" تنفي وقوع الاختراق

نفت منصة "كلوب هاوس"، يوم الأحد أن تكون قد تعرضت لاختراق نجم عنه تسريب بيانات المستخدمين، واصفة ما ذكرته بعض التقارير، مؤخرا، بـ"الخاطئ" و"المضلل.

وأوضحت أن ما جرى النظر إليه بمثابة اختراق، ليس في الواقع سوى كشف عادي لمعلومات عامة معروضة من قبل الحسابات أمام الجميع، وبالتالي، يمكن لأي شخص أن يصل إليها عن طريق الإنترنت والتطبيقات، وليس القراصنة فحسب.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "سايبر نيوز"، إن قاعدة بيانات تضم سجلات 1.3 مليون مستخدم تم تسريبها بشكل مجاني على منتدى شهير لقراصنة الإنترنت.

وتضم البيانات "المفترض تسريبها" معلومات عدة متعلقة بالمستخدمين مثل اسم المستخدم والاسم ورابط الصور وعدد المتابعين وتاريخ إنشاء الحساب.

ويرى خبراء أن مجرمي الإنترنت قد يستغلون هذه البيانات لأجل اصطياد ضحاياهم على المنصات من خلال الاحتيال والنصب.

لكن هذه التسريبات تشمل أمورا خارجية فقط مثل اسم المستخدم وتاريخ إنشاء الحساب، ولا تكشف أي بيانات خاصة جدا مثل الأوراق القانونية أو رقم بطاقة الائتمان.

لكن بما أن هذه المعلومات قد تصير في أيدي لقراصنة فإنهم قد يستخدمونها بأكثر من طريقة لأجل النصب ومحاولات الاختراق.

وعلى أي حال، ورغم نفي التطبيق، إذا كنت تشك في أن بياناتك على "كلوب هاوس" قد تعرضت للاختراق والتسريب، فإن الخبراء ينصحونك بأن تسلك هذه الخطوات.

ومن أولى هذه الخطوات هو اللجوء إلى "آليات التحقق" من أجل معرفة ما إذا كان بريدك الإلكتروني المعتمد قد تعرض للاختراق.

ويوصي الخبراء أيضا بالانتباه للرسائل الخطيرة وطلبات الاتصال التي تأتي من أشخاص غرباء، كما ينبغي أيضا أن يضاعف المستخدم "طرق التحقق" وزيادة تحصين الحسابات على الإنترنت.

ويُنصح أيضا بعدم النقر على أي رابط تتوصل به في رسالة وربما يكون مجرد حيلة لأجل التسلل إلى بياناتك.