السعودية تتيح إمكانية إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بالحرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة فقط (دون تصاريح الصلاة فى المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام، من خلال تطبيقى "اعتمرنا" و"توكلنا"، طبقًا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.





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