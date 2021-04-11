رئيس جنوب السودان يعين قائدًا جديدًا للجيش

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، اليوم الأحد، إن الرئيس سلفا كير عين الجنرال سانتينو دينق وول، قائدًا جديدًا للجيش، موضحًا أن القرار جاء فى إطار تغييرات أوسع نطاقًا فى تشكيل حكومة جنوب السودان.





وفى تصريحات لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الرئيس الجنوب سودانى سلفا كير، إن التغيرات شملت أيضا منصبى المدير العام للأجهزة الأمنية ونائب وزير الدفاع. يذكر أن جنوب السودان وقعت اتفاقًا للسلام فى عام 2013، لإنهاء الحرب الأهلية المستعرة داخلها، إلا أن العديد من المناطق مازالت محلاً للصراعات، حسبما ذكر التقرير الصادر مؤخرًا عن الأمم المتحدة.

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