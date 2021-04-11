الاتحاد الأوربى: روسيا والصين تعرقلان أى قرار دولى ضد ميانمار

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال بوريل: "ليس من المفاجئ أن تعرقل روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة على سبيل المثال"، لافتًا إلى أن "المنافسة الجيوسياسية فى ميانمار ستجعل من الصعب جدًا إيجاد أرضية مشتركة، لكن من واجبنا أن نحاول".
وأضاف بوريل: "قوات الأمن قتلت أكثر من 550 محتجًا أعزل، من بينهم 46 طفلاً فى حملة دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة فى الأول من فبراير من حكومة أونغ سان سو تشى المنتخبة"، حسبما نقلت "رويترز".
وتتمتع كل من الصين وروسيا بعلاقات مع الجيش فى ميانمار، باعتبارهما أول وثانى أكبر مورد أسلحة للبلاد على الترتيب.
وكان مجلس الأمن دعا، الأسبوع الماضى، إلى إطلاق سراح سو تشى وآخرين ممن اعتقلهم الجيش البورمى، إلا أنه لم يصل إلى نصاب إدانة الانقلاب. فيما يعد الاتحاد الأوروبى حزمة عقوبات جديدة على أفراد وشركات مملوكة للجيش فى ميانمار.
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