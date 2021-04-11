تردد قناة طيبة التعليمية 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير من الطلاب بشكل خاص على القمر الصناعي نايل سات، حيث أنها من القنوات المتميزة التي تقوم بتقديم الدروس التعليمية للتلاميذ وكذلك لكل محبي العلم والتعليم، وهي من القنوات التي تقوم ببث محتواها على مدار الـ 24 ساعة دون أي انقطاع أو توقف، والكثيرون يبحثون عن ترددها، وهذا ما سوف تجدونه في مقالنا هذا.

تردد قناة طيبة التعليمية 2021 على النايل سات والعرب سات

يمكن تنزيل وتثبيت القناة على التلفزيون وذلك على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات 7 غرب.

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة طيبة التعليمية على العرب سات

يمكن تنزيل قناة طيبة التعليمية على العرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

هي من ضمن باقة القنوات التابعة لقنوات طيبة على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بكثرة متابعيها ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم العربي.

وكذلك تتميز بجودتها والقناة تقدم محتوى تعليمي بشكل يومي، ويقوم بمتابعتها مختلف الأعمار.

حيث أنها تقوم بعرض البرامج المتنوعة للفئات العمرية المختلفة.

القناة تابعة لمجموعة قنوات طيبة المصرية التي كانت تسمى قبل ذلك قناة رقم 8 من ضمن قنوات التليفزيون المصري.

وهي من القنوات المحلية والإقليمية وتقوم ببث خدماتها على مستوى العالم العربي.

حيث أن مجموعة هذه القنوات ومنها قناة طيبة التعليمية تقوم ببث محتواها على مساحة كبيرة وخاصة النصف الجنوبي من جمهورية مصر العربية، وبشكل خاص محافظات الصعيد.

حيث أن القناة محلية على التلفزيون المصري الأرضي تشمل تغطية محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد، وذلك منذ بدء المجموعة بالقناة الأصلية وهي قناة طيبة عام 1995م.

ولكن القناة الآن توسعت ومن ضمن قنواتها قناة طيبة التعليمية التي تقوم ببث البرامج التعليمية لمختلف مراحل التعليم في مصر، وتقوم بعرض الدروس والبرامج التثقيفية المتميزة.

قناة طيبة

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقال تردد قناة طيبة التعليمية 2021 ونود أن يكون نال إعجابكم.