فاعليات مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت 1442 وتكريم الفائزين بمنطقة تبوك التعليمية

تسجيل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت ومساعدات من مختصين لإتمام المراحل المختلفة باللعبة، من أجل الحصول علي شهادة ساعة برمجة، جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الاثنين 12 من أبريل، سيتم تكريم الفائزين والفائزات بمسابقة «مدرستي الرقمية» بتعليم المنطقة داخل ديوان الإمارة في تبوك، وسنتعرف معكم الآن علي تفاصيل الاشتراك في مسابقة منصة مدرستي تبرمج ماينكرافت التعليمية.

أعلن إبراهيم بن حسين العُمري ’’مدير عام بمنطقة تبوك التعليمية’’، أن المسابقة ’’مدرستي الرقمية’’ تحتوي علي كثيراً من الفائدة للطلاب، وذلك حيث أطلقتها وزارة التعليم بهدف إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الإيجابية للتعليم الرقمي، ويمكن لكافة الطلاب المتابعة والمشاركة خلالها.

ذكر العُمري أن التكريم للفائزين بالمسابقة سوف يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات إلى جانب مشاركة أولياء الأمور, والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي، كما ذكر أن المنافسة كانت شرسة بين الطلاب وفق ما جاء من وزارة التعليم.

منصة مدرستي ماين كرافت التعليمية

جدير بالذكر أن المجالات الثلاثة للمسابقة، والتي تسعى لتطوير الطالب، وحس الإبداع لدية، وهذه المجالات تضمنت:

مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية.

مجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي.

مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

ويمكنكم المشاركة من خلال الخطوات المدرجة إليكم الآن، والدخول باستخدام الرابط.

رابط مسابقة مدرستي تبرمج تسجيل الدخول

يمكنكم الدخول إلي المسابقة، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلي رابط المنصة، العودة للمدارس دخول.

اختيار الاشتراك في المسابقة لمنصة مدرستي الإلكترونية.

تسجيل الدخول منصتي التعليمية بالبيانات الشخصية.

تطبيق الخطوات القادمة بالشرح المبسط للحصول علي عضوية.

بنهاية التطبيق للخطوات تحصلون علي الشهادة عند اجتياز كافة المراحل.

تعرفنا معكم علي كيفية الدخول للمنصة، العودة للمدارس، وتفعيل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية.