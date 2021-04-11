العراق: مقتل عاملين فى انفجار عبوة من مخلفات داعش بالفلوجة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "الحرة"، قال مدير شرطة الفلوجة العراقية، العميد جمال الجميلى، إن "العاملين قد لقيا مصرعهما بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيم الإرهابى أثناء عملهما فى أحد المنازل فى منطقة النعيمية، ما أسفر عن مقتلهما فى الحال".

وأشار الجميلى إلى أن تلك المنطقة كانت قد شهدت معارك كبيرة خلال سيطرة تنظيم داعش، منوهًا إلى أنها تعتبر من "المناطق الخطرة كون التنظيم الإرهابى عمل على تفخيخ وتلغيم العديد من الدور والطرق إبان عمليات تحرير المدن".

كما أشار المسؤول العراقى إلى صعوبة تأمين المنطقة وإزالة كافة المخلفات فى ظل قلة توفير الدعم، الأمر الذى يتطلب إلى وقفة جادة من أجل تأمين كافة المناطق، على حد مطلبه.