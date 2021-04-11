تركيا تجمد شراء مروحيات من إيطاليا بعد خلاف دبلوماسي 

أوقفت تركيا صفقة بقيمة 70 مليون يورو لشراء مروحيات من شركة ليوناردو الإيطالية بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين، حسبما كتبت صحيفتان رئيسيتان La Repubblica و Il Fatto Quotidiano يوم الأحد.

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدكتاتور، مشيرا إلى ضرورة التعاون معه. كما قال دراجي إنه "لا اتفق على الإطلاق مع سلوك أردوغان سلوكه غير اللائق" تجاه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصريحات دراجي بشأن الرئيس التركي بأنها غير مقبولة وشعبوية، واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي.

ووفقا للصحيفتين، تطالب السلطات التركية الحكومة باعتذار رسمي ولن تكتفي بالتوضيحات عبر القنوات الدبلوماسية. وقال المقال في صحيفة "لا ريبوبليكا": "حتى الآن لا توجد ردود من روما، بدأت السلطات التركية في إرسال إشارات تهديد".

لذلك، في الوقت الحالي، تم تجميد صفقة بقيمة 70 مليون يورو لشراء مروحيات للتدريب، كان من المقرر توقيعها في الأيام المقبلة. كما تلقت ثلاث شركات إيطالية أخرى تحذيرات، بما في ذلك شركة الطاقة الكبيرة Ansaldo Energia ، التي تبني محطات طاقة في تركيا.