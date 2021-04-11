امساكية رمضان 2021 في البحرين بالمنامة مواعيد آذان المغرب والفجر مواقيت الصلاة

امساكية رمضان ٢٠٢١ في البحرين المنامة، وذلك للتعرف علي جدول مواقيت الصلاة كاملة طوال شهر رمضان المبارك ومعرفة إمساكية البحرين 2021 لشهر الخير والبركات، هذا حيث يتم تحري رؤية الهلال متي رمضان 1442، وسنعرف موعد أول أيام الشهر الفضيل، والتي يمكنكم الحصول عليها فلكياً من خلال جدول الإمساكية المرفق إليكم الآن، كما أرفقنا لكم امساكية رمضان ٢٠٢١ الرياض السعودية، وسنرفق إمساكية شهر رمضان بالبحرين الآن.

امساكية رمضان 2021 البحرين

تعرفنا علي إمساكية رمضان 2021 في الإمارات دبي، وسنعرف الآن إمساكية شهر رمضان 2021 المنامة في البحرين، وكافة توقيتات الصلوات الخمس علي مدار الشهر كاملة، كل عام وانتم بخير، سنوفرها لكم الآن خلال جدول مبسط، ويمكنكم الاحتفاظ به.

تعرفنا معكم علي جدول إمساكية رمضان في البحرين، وسنوفر لكم الآن تفاصيل رؤية الهلال كاملة.

رؤية الهلال 2021 إمساكية شهر رمضان المنامة

تعرفنا علي تفاصيل الإمساكية، ونعلمكم الآن أنه سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 – 31 دقيقة)، كما سيولد الهلال لشهر رمضان المبارك عند حدوث الاقتران، وذلك بتمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة والموافق الساعة الخامسة والدقيقة 31 صباحاً، المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

بينما بخصوص رؤية الهلال في المدن العربية والإسلامية، سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس الأحد 11 من أبريل، بفترات من 16 إلي 46 دقيقة، وبهذا سيتم تأكيد الإثنين 12 من أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وستكون غرة شهر رمضان 1442 فلكياً يوم الثلاثاء، وقد تعرفنا بذلك علي موعد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، كما أرفقنا إليكم جداول امساكية رمضان ٢٠٢١ البحرين.