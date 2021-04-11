تابع رؤية هلال رمضان وميعاد اعلان دار الافتاء اليوم 4/11/2021

يبحث الكثير من الأشخاص عن رؤية هلال رمضان وميعاد اعلان دار الافتاء حيث تقوم دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن موعد رؤية هلال رمضان لعام 2021 في جمهورية مصر العربية خلال احتفالية كبرى سوف يتم إقامتها اليوم الأحد بعدما ظهور نتيجة استطلاع الخاص بهلال قدوم شهر رمضان وتلك الاحتفالية سوف يتم تنظيمها من قبل دار الإفتاء المصرية في وجود إجراءات احترازية شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من أجل معرفة موعد الرؤية الخاصة بشهر رمضان الكريم لسنة 2021 بجمهورية مصر العربية.

احتفال رسمي لإعلان موعد رؤية الهلال رمضان 2021

تقوم دار الإفتاء المصرية بتنظيم حفل كبير من أجل تحديد رؤية الهلال لعام 2021 مساء اليوم الموافق الحادي عشر من شهر أبريل في قاعة احتفالات كبرى بالمركز الخاص بمؤتمرات الأزهر في مدينة نصر ويبحث الكثير من الأشخاص الآن حول رؤية الهلال وميعاد اعلان دار الافتاء

وسوف يقوم الدكتور شوقي علام وهو مفتي جمهورية مصر العربية بالإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية الهلال 2021 أثناء الاحتفال بعدما تقوم لجان الإفتاء الشرعية والعلمية في التوصل إلي ذلك وتلك اللجان منتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية من أجل تحديد موعد أول يوم من صوم شهر رمضان لعام 2021 في جمهورية مصر العربية.

6 لجان شرعية لتحديد موعد رؤية الهلال رمضان 2021

دار الإفتاء المصرية تقوم للاعتماد على لجان علمية وشرعية في تحديد الموعد الخاص برؤية هلال رمضان لعام 2021 وأيضاً من أجل الاستطلاع علي هلال الشهور الهجرية والتي تكون منتشرة خلال ستة مراكز استطلاع على مستوى جمهورية مصر العربية في كلا من أسوان وقنا وسوهاج ومطروح و الواحات والفيوم من أجل اتباع ورصد الهلال ومعرفة البيانات التي تخص ذلك وإعطاءها لمفتي الجمهورية وبعد ذلك يتم الإعلان عن بيان رسمي وشرعي وبداية الشهر الهجري.

وجدير بالذكر أن تلك الاحتفالية الكبرى التي يتم تنظيمها من قبل دار الإفتاء المصرية سوف يحضرها مجموعة من الشخصيات العامة والدينية والرسمية ومن بينهم اللواء خالد عبد العال وهو محافظ القاهرة ويكون نائب عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضاً الدكتور محمد الضويني وهو وكيل الأزهر الشريف وينوب عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكلا من وزير العدل ووزير الأوقاف وأيضاً رئيس جامعة الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء وأيضاً أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي رئاسة الجمهورية السابق ومجموعة من القيادات التنفيذية وسفراء الدول العربية المتواجدين في جمهورية مصر العربية.

رؤية هلال رمضان

بينما في عواصم الدول العربية الأخرى فإن موعد غروب الهلال الجديد هو قبل أن تغرب الشمس ويعتبر ذلك هو اليوم الخاص بالرؤية وتتراوح بين 16 إلي 46 دقيقة وبهذا فيصبح يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م وهو متمم لشهر شعبان وتصبح غرة شهر رمضان الكريم حسب الطرق الفلكية في يوم الثلاثاء 13/4/2021م