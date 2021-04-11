القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة إياب وموعد مباراة بارين ميونخ وباريس سان جيرمان PSG

موعد مباراة بايرن وباريس، يبحث الكثير عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة العودة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، وقد انتهت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ب5 أهداف من الفريقين، حيث إنتهت المباراة 2-3 لباريس سان جيرمان، والمفاجأة أن المبارة كانت على ملعب بايرن ميونخ، والنتيجة لم تحدد حتى الآن من الذي سيتأهل إلى الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، لذا فنتوقع أن تكون مباراة الإياب بنفس متعة المبارة الأولى وسنتابع معكم ملخص المباراة ونتيجتها أثناء عرض المبارة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تقام المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021، 1 رمضان 1442، ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الباريسية، وستقام المبارة في المواعيد الآتية:

الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 10 مساء بتوقيت الرياض.

الساعة 11 بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 10 بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس وبايرن ميونخ

وسيتم نقل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس الأولى Bein Sports 1، والذي يمكنك التعرف على ترددها الجديد من الرابط تردد قناة بي ان سبورت 1 الجديد الناقلة لمباراة PSG وبايرن ميونخ، وستذاع المبارة بجودة HD في بث مباشر من القناة.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وPSG

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 2-3، وقد قام المهاجم الشاب “مبابي” بتسجيل هدفين في المباراة، وننتظر نتيجة مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي نتوقع أن تكون مباراة نارية على ملعب باريس سان جيرمان، والتي سيقاتل فيها لاعبي الفريق الفرنسي للحفاظ على الفوز، وسيقاتل لاعبي الفريق الألماني للثأر والحصول على الفوز، لذلك نتوقع أنها ستكون واحدة من أمتع مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

وسنتابع معكم في موقعكم ثقفني نتيجة المباراة وملخص الأحداث الخاص بها أولا بأول أثناء البث المباشر للمباراة.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

ونتوقع أن تكون تشكيلة باريس سان جيرمان في المباراة والتي سيغيب بها فلورينزي وفيراتي نظرا لإصابتهما كالتالي:

كيلورنافاس.

لايفن كورزاوا.

بريسنيل كيمبيمي.

ماركينيوس.

ماكسين كابو.

إدريسا جاي.

أنديرا هيريرا.

نيمار.

يوليان دراكسلر.

أنخيل دي ماريا.

كيليان مبابي.

حراسة المرمىالدفاعخط الوسطالهجومالتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

ونتوقع أن يكون تشكيل الفريق الألماني بعد غياب توليسو ودوجلاس كوستا، ونيكلاس زوله، وسيرجي جنابري، وروكا، وجروتسيكا، والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي كالتالي:

مانويل نوير.

ألفونسو ديفيز.

خافي مارتينيز.

جيروم بواتينج.

بنيامين بافارد.

جوشوا كيميتش.

دافيد ألابا.

كينسجلي كومان.

توماس مولر.

ليوري ساني.

تشوبو موتينج.

حراسة المرمىالدفاعخط الوسطالهجوم