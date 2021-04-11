إمساكية رمضان 2021 في السعودية ومواعيد الإفطار وأذان الفجر

بدأت عمليات البحث عن إمساكية رمضان 2021 في السعودية تكثر خلال هذه الآونة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء شهر رمضان المبارك 1442، حيث ماهي إلا ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان الفضيل فكل عام وأنتم بخير، وسنحاول أن نقدم لكم من خلال هذا المقال إمساكية شهر رمضان في العديد من المدن السعودية، خاصة إمساكية رمضان في مكة المكرمة، وإمساكية رمضان في المدينة المنورة صلى الله وسلم على ساكنها، بالإضافة إلى إمساكية شهر رمضان في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

موعد شهر رمضان 1442

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأحد في حوطة سدير حيث أعلن خبير الفلك خالد الزعاق أنه قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ليكون بذلك يوم غد هو اليوم المتمم لشهر شعبان من العام الهجري 1442، وسيكون أول أيام شهر رمضان هو يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل من العام 2021، ومن المقرر أن تقام صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بمشيئة الله تعالى، على أن تبدأ أول أيام صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وجميع مساجد المملكة العربية السعودية بداية من مساء الاثنين بمشئية الله تعالى.

ومن المعلوم أن شهر رمضان هو شهر الطاعات والخيرات، حيث تكثر في الأعمال الصالحة من صوم وصلاة وقراءة القرآن وصدقات والدعاء، وغيرها من الأعمال التي يكثر منها المسلمون طوال هذا الشهر الفضيل، حيث يبدأ شهر رمضان بالرحمة وأوسطه مغفرة وآخره العتق من النار.

ويهتم المسلمون في كافة أنحاء العالم منذ قدوم شهر رمضان بالبحث عن إمساكية شهر رمضان والتي تقدم للمسلم كافة مواقيت الصلاة، وموعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، حيث أنه يبدأ صيام أيام رمضان بداية من موعد أذان الفجر، ويستمر الصيام حتى موعد أذان المغرب، ومن المعلوم أن مواعيد الصلوات تختلف من يوم لآخر ومن مدينة إلى أخرى، بسبب اختلاف موعد شروق الشمس بشكل يومي على نفس المدينة، واختلاف شروق الشمس من مدينة لأخرى، حيث يبدأ اليوم في الشرق قبل الغرب، لذا فإنه من الواجب مراعاة فروق التوقيت في مواقيت الصلاة ومواعيد بدء الإمساك والإفطار، وغيرها من الأمور التي تهم كل مسلم.

موعد شهر رمضان 1442 فلكياً

وبحسب البحوث الفلكية فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1442، والموافق العام الميلادي 2021 يوم الثلاثاء الذي سيوافق الثالث عشر من شهر أبريل من العام 2021، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر مايو من العام الحالي 2021، إلا أنه تقوم دور الإفتاء عن طريق لجان الرؤية الشرعية في مختلف كل دولة بالاعلان عن موعد شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.

موعد رؤية هلال شهر رمضان

ومن المقرر أن تتم رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2021 مساء يوم الأحد الموافق التاسع من شهر أبريل من العام الميلادي 2021، حيث ستقوم اللجان الشرعية برؤية هلال شهر رمضان، وفي حال عدم رؤية الهلال سيستمر شهر شعبان ويكون يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون الثلاثاء هو أول شهر رمضان بمشيئة الله تعالى.

إمساكية رمضان 1442 في السعودية

ونستعرض وإياكم إمساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، حيث سنقوم بتوفير بعض المدن والمناطق داخل المملكة العربية السعودية على أن نقوم في البداية باستعراض إمساكية شهر رمضان في أم القرى مكة المكرمة.

إمساكية رمضان 1442 مكة المكرمة

بالنسبة إلى إمساكية شهر رمضان 1442 في مكة المكرمة فمن المقرر أن يبدأ فجر أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة الخامسة إلا ربع صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويستمر الصيام حتى موعد أذان المغرب، والذي سيحين موعده في الساعة السادسة وتسع وثلاثون دقيقة.

إمساكية رمضان في المدينة المنورة

وبالنسبة لإمساكية شهر رمضان 1442 المدينة المنورة فمن المقرر أن يبدأ فجر أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة الرابعة و 41 دقيقة صباحاً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إمساكية شهر رمضان 2021 الرياض

وبالنسبة لسكان مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فمن المقرر أن يبدأ فجر أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة الرابعة وثلاث عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، على أن يبدأ أذان المغرب داخل مدينة الرياض في السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقد وفرنا لكم ثلاث إمساكيات داخل المملكة العربية السعودية وهم: إمساكية رمضان لمكة المكرمة، وإمساكية رمضان للمدينة المنورة، وإمساكية رمضان للرياض، وفي حال رغبتكم في أن نقوم بإضافة إمساكية رمضان للمدينة التي تتبعونها فيمكنكم التعليق أسفل المقال وكتابة اسم المدينة التي ترغبون في إضافتها لهذا المقال.