ابن راشد : الأردن عمق عربي صامد بحكمة قيادته والتفاف شعبه

دوت الخليج :- بارك نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي محمد بن راشد بمئوية الأردن. وكتب في تغريدة عبر تويتر السبت، “نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية”. وأكد أن “للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة”. وتابع “وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه”. وختم “حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها .. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا”.

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