أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يُهنئ قائد أنصار الله بحلول شهر رمضان

رئيس المؤتمر يُهنئ قائد أنصار الله بحلول شهر رمضانبعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله، بحلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:

الأخ العزيز السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد حركة أنصار الله - الأكرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني أن اهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يأتي وشعبنا اليمني العظيم يواجه العدوان الغاشم والحصار الظالم للعام السابع بعزيمة وصمود لا يلين؛ وبثقة انه سينتصر لحقه في الدفاع عن وطنه ووحدته وسيادته واستقلاله ضد المعتدين سواء اكانوا من تحالف العدوان الخارجي أو من مرتزقتهم.

إنني إذ اهنئكم بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أثمن عالياً تضحيات شعبنا اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء القبائل الذين يذودون عن الوطن والكرامة في مختلف الجبهات، سائلاُ من الله العلي القدير الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وان يمن عليكم بموفور الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام