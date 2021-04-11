رئيس وزراء بريطانيا يتغيب عن جنازة الأمير فيليب لهذا السبب

وقال المتحدث باسم "داونينج ستريت"، إن "جونسون سيتصرف وفقًا لمصلحة القصر الملكى وبشكل يفسح المجال لعدد أكبر من أفراد العائلة، لذا لن يشارك فى الجنازة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".
وبسبب القيود الصحية فى إنجلترا، تمنع التجمعات أكثر من 30 شخصا فى الجنازات، ما يعنى أن مراسم دفن الأمير الراحل ستكون فى أضيق الحدود بقلعة ويندسور.
وقال قصر باكنجهام إن الأمير هارى سيكون بين الحضور، لكن زوجته ميجان لن تتواجد، بسبب ظروف حملها والتى حالت دون سفرها من الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد كبير أساقفة كانتربرى، جاستن ويلبى، اليوم الأحد، قداسا لتأبين الأمير فيليب بكاتدرائية كانتربرى جنوب شرقى إنجلترا.
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