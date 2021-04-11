طريقة تفعيل التحويل الفوري سريع بنك الراجحي عبر الجوال أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني

طريقة تفعيل التحويل السريع بنك الراجحي عبر تطبيق الراجحي للتحويل الفوري بين الحسابات في البنوك المحلية المختلفة، نستعرض معكم اليوم طرق تفعيل خدمة سريع بنك الراجحي للتحويل الفوري، وذلك عن طريق ربط المُعرفات البديلة سواء رقم الهوية أو رقم الجوال أو البريد الإلكتروني، حيث يحتاج كلاً منا إلى طرق سريعة وسهلة تتمكن من خلالها تحويل أموالك دون الحاجة لزيارة فرع البنك، وتستطيع من خلال خدمة سريع القيام بتحويل فوري بين حساباتك في البنوك المختلفة، أو تحويل فوري من حسابك إلى حساب شخص آخر في بنك آخر، وسنتناول اليوم أحد أفضل طرق التحويل السريع التابعة لأحد أفضل البنوك السعودية وهو بنك الراجحي وسنتحدث تفصيلاً عن طريقة تفعيل خدمة سريع عبر تطبيق الراجحي.

طريقة تفعيل التحويل السريع بنك الراجحي

لكي تتمكن من تفعيل خدمة سريع للمدفوعات والتحويلات المالية الفورية عبر بنك الراجحي، يتم فتح تطبيق الراجحي موبايل ثم فتح صفحة إدارة المعرفات البديلة، هنا كل ما علي هو إضافة مُعرف بديل لحسابك سواء كان رقم الهوية أو رقم الجوال أو البريد الإلكتروني، ولكن في البداية يتم الضغط على الموافقة على كافة الشروط والأحكام وسيتم ظهور نافذة يتم من خلالها إختيار الحساب الذي تريد التحويل منه، ثم يتم إضافة المُعرفات البديلة وهناك ثلاثة خيارات وهي ربط الحساب إما برقم الهوية الموجودة في النظام سابقا، أو ربط الحساب عبر إدخال رقم جوال جديد أو بريد إلكتروني جديد.

تفعيل خدمة سريع باستخدام رقم الجوال

يتم إختيار أحد المُعرفات البديلة وليكن رقم الجوال على سبيل المثال وسيتم فتح أيقونة يتم إدخال رقم الجوال فيها والضغط على حفظ، بعد ذلك مباشرة سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال الذي تم إدخال رقمه كمعرف للحساب في مصرف الراجحي، تحتوي الرسالة القصيرة على رمز التحقق للتفعيل، يتم إدخاله في المكان المُخصص لذلك ثم الضغط على سماح، وسيتم ظهور رسالة بأنه تم تفعيل التحويل السريع باستخدام رقم الجوال بنجاح.

تفعيل التحويل الفوري باستخدام البريد الإلكتروني

إذا قمت باختيار البريد الإلكتروني كمُعرف بديل يتم إختيار ربط التحويل السريع بالبريد الإلكتروني من الخيارات الموجودة كمُعرف بديل، وكل ما عليك هو إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والضغط على تفعيل، وبنفس الطريقة سيتم إرسال رمز للتحقق في رسالة بريد إلكتروني ،عليك إدخال كود التفعيل في المكان المُخصص لذلك وسيتم إظهار رسالة لك بأنه قد تم تفعيل خدمة سريع للتحويلات الفورية لديك.

تفعيل التحويل السريع بنك الراجحي برقم الهوية

إذا أردت ربط هذا الحساب برقم الهوية الخاصة بك الموجودة في نظام بنك الراجحي والمسجلة مسبقاً ضمن بياناتك الشخصية، كل ما عليك هو الضغط على ربط هذا الحساب برقم الهوية من بين الخيارات المتاحة كمعرف بديل للحساب الخاص بك، ثم يتم إدخال رقم الهوية الخاص بك والضغط على تفعيل وسيتم ربط الحساب برقم الهوية بنجاح، وبالتالي سوف يتم تلقائياً تفعيل التحويل السريع للمدفوعات المالية.

وبذلك وعبر ايستخدامك إحدى تلك الطرق الثلاث لإضافة معرف الحساب الخاص بك وتفعيله، فقد تمكنت من تمكين عمليات التحويل السريع للمدفوعات عبر تطبيق الراجحي، وبالتالي تستطيع الآن القيام بالتحويل الفوري للعمليات البنكية الخاصة بك ببساطة، بعد أن قمت بربط حسابك الشخصي برقم هويتك الشخصية أو رقم الجوال أو عنوان البريد الإلكتروني كمعرف للحساب.