الآن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر Crescent of Ramadan

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2021، مع قرب بداية شهر رمضان حسب الاستطلاعات الفلكية، لذلك قد بدأ الكثير من المسلمين بالبحث عن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2021 ليتمكنوا من التعرف على الموعد المحدد لإقامة صلاة التراويح، حيث أنه من المقرر ان يلتقي مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام تهنئة بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى إعلان الموعد المحدد لأول أيام شهر رمضان المبارك.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2021 في مصر

لقد أعلن مفتي الجمهورية أن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2021 اليوم 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 ابريل 2021 حسب الرؤية الشرعية استجابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال بعد صلاة المغرب أي بعد ظهور الهلال، لذلك فإن الجميع في انتظار اعلان نتيجة الاستطلاع بعد دقائق قليلة، لذلك فيجب الإكثار من الدعاء ليستجيب الله ويمحو الكرب عن الأمة الإسلامية جميعها.

الآن اعلن المفتي ان غداً هو المتمم لشهر رمضان ويوم الثلاثاء سيكون اول ايام شهر رمضان الكريم.

نتيجة استطلاع هلال رمضان 2021 في السعودية

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان واتمام شهر شعبان ثلاثون يوما ليكون يوم الثلاثاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك 1442.

صلاة تراويح أول أيام رمضان

إذن ظهر هلال شهر رمضان فمِن المقرر أن يكون بداية شهر رمضان يوم 12 أبريل وستكون أول صلاة تراويح وقيام ليل وأول سحور اليوم 29 شعبان، وسيأتي شهر شعبان غير كامل، أما إذا تم استطلاع الهلال ووُجِد أن هلال شهر رمضان لم يثبُت بعد فإن بداية شهر رمضان سيكون يوم 13 أبريل 2021 وسيكون اول سحور وصلاة تراويح وقيام ليل يوم 30 شعبان 1442، لذلك فإن مساء اليوم سيكون اليوم الحاسم ما إذا كان السحور اليوم واول يوم رمضان غدًا أما إذا كان أول سحور غدًا وأول يوم رمضان بعد غدٍ، والجدير بالذكر أنه يجب الإلتزام بموعد نصف ساعة فقط أثناء صلاة التراويح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بالمساجد.