تمويل عقاري + شخصي من بنك الراجحي كل ما تريد ان تعرفه و رابط حاسبة التمويل

تمويل عقاري + شخصي من بنك الراجحي، يقدم مصرف الراجحي مجموعة كبيرة من منتجات التمويل العقاري التي تساعدك في تلبية احتياجاتك مثل شراء عقار جديد، أو مساعدتك في إعادة تمويل التزاماتك التمويلية الحالية الخاصة بالعقارات،أو شراء عقار استثماري، بالإضافة الي ان كل تلك المنتجات التمويلية المقدمة من بنك الراجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تمويل عقاري +شخصي من بنك الراجحي

إذا كنت ترغب في شراء منزل جديد بالإضافة الي تمويل شخصي لتلبية احتياجاتك ودعمك في نفقاتك فنقدم لك منتج التمويل العقاري والشخصي من مصرف الراجحي والذي يتميز بسهولة الحصول علي التمويل من خلال برامج تمويل تتراوح بين 20 و30 عامًا ويتم الموافقة على التمويل خلال 10 أيام من تاريخ الطلب بالإضافة الي انه يمكنك التمويل الفردي أو المشترك.

التمويل العقاري من بنك الراجحي علي مبدأ المرابحة

ولكي تعلم كيفية توافق منتجات التمويل العقاري من بنك الراجحي مع الشريعة الإسلامية من خلال مبدأ المرابحة وذلك عن طريق 3 مراحل وهي:

شراء العقار: وذلك انه يشتر المصرف العقار عند تطبيق التمويل العقاري وفق لمبدأ المرابحة.

حق التصرف في العقار: بعد شراء العقار يبيعه المصرف إليك مقابل أقساط آجلة.

نقل الملكية إليك: يحتفظ البنك بحق التصرف في العقار حماية لحقوقه ولتجنب المخاطر المترتبة على هذا التمويل وبعد سداد الأقساط يتم نقل الملكية إليك.

التقدم بطلبك للحصول على تمويل عقاري من خلال احدي فروع البنك أو من خلال تطبيق مصرف الراجحي.

يجب عليك مراعاة أن تكون أقساط التمويل مناسبة لدخلك،حتي تتمكن من سداد أقساط التمويل خلال الفترة التمويلية.

قم بالاختيار من العقارات التي يعرضها البنك واختر منها ما يناسبك.

يجب أن يتوافر بعض الشروط في المنزل المراد تمويله الا وهي ان يكون المنزل مكتمل البناء وله سند ملكية مستقل، وألا يزيد عمر بنائه عن 25 عامًا، وألا تقل مساحته عن 200 متر مربع إذا كان فيلا أو 80 مترًا مربعًا إذا كان شقة.

إتمام إجراءات الحصول على التمويل العقاري مع البنك.

لمعرفة المبلغ التمويلي المتاح لك بالإضافة للأقساط التي يجب عليك سدادها، فقط قم بالدخول علي حاسبة التمويل العقاري

التمويل العقاري: يتيح لك التمويل العقاري بمبدأ المرابحة إمكانية شراء عقار أو أرض من السوق الأساسية (مباشرة من المطور العقاري) أو السوق الثانوية (إعادة البيع).

التمويل الشخصي: يعتبر هذا التمويل هو الأفضل لتلبية احتياجاتك الشخصية ومساعدتك علي الوفاء بالتزاماتك.

خطوات الحصول علي التمويل العقاري من بنك الراجحيمكونات منتجات التمويل الشخصي + العقاري

مميزات التمويل العقاري + الشخصي:

معدل ربح سنوي ثابت 3,68%.

أجل استحقاق حتى 60 شهرًا.

الحصول على التمويل خلال 30 دقيقة فقط.

تأمين مجاني من مصرف الراجحي عبارة عن وثيقة تأمين مجانية على الممتلكات أو الحياة أو المنازل.

إعفاء من الرسوم لعملاء المصرف الجدد “عملاء تحويل الراتب الجدد”.

شروط الحصول علي التمويل العقاري + الشخصي من مصرف الراجحي

ان يكون الحد الأدنى الأدنى للراتب الشهري 2,000 ريال سعودي و للمتقاعدين 1,900 ريال.

ان يكون الحد الأقصى لسن المتقدم هو 60 عامًا أو سن التقاعد (أيهما أقرب) والمتقاعدون 65 عامًا والعسكريون حسب سن التقاعد لكل رتبة.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

صورة سارية لبطاقة الهوية للمواطن السعودي.

للعاملين بالقطاع الخاص يجب عليهم موافاة المصرف بخطاب توظيف ممهورا بختم الغرفة التجارية.

تعبئة نموذج طلب التمويل.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي في 30 دقيقة فقط

يعتبر التمويل الشخصي من بنك الراجحي هو من أفضل منتجات التمويل المقدمة للمصرف والتي تتميز بسهولة اجراءاتها البنكية وسهولة الحصول عليها في وقت قياسي وهو 30 دقيقة فقط.

التمويل قصير الأجل من مصرف الراجحي

دائماً ما يقدم مصرف الراجحي العديد من منتجات التمويل، ومن هذه التمويلات ما يسمى التمويل قصير الأجل الذي يمكن أن يحصل عليه جميع العملاء بسهولة وبخطوات بنكية بسيطة، ويمنحه بنك الراجحي بطرق وإجراءات مبسطة مقارنة بالبنوك الأخرى ومن ضمن أنواع التمويلات تمويل الفواتير وتمويل رأس المال العامل وتمويل العقود والتمويل بضمان العقار.

يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، وذلك من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة مثل التمويل قصير الأجل وخدمة التقسيط بدون فائدة من خلال برنامج 0% تساهيل وخدمة تحويل الأموال عن طريق مصرف الراجحي.

أفضل الخدمات المصرفية بمصرف الراجحي

عملاً علي تقديم أفضل مستوي من الخدمة المصرفية المقدمة، يقدم البنك عروض وخصومات بنك الراجحي والتي تصل إلي ٢٠٪؜ عند قيامك بإستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالراجحي، في شراء مشترياتك من التجار المشاركون، كل ما عليك فعله هو الدخول علي الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي وتقدم بطلب إصدار بطاقات الراجحي الائتمانية لكي تتمع بالعروض حتي ديسمبر ٢٠٢١