” تهنئة رمضان ” دعاء و تهنئة بشهر رمضان المبارك وأجمل صور التهنئة بقدوم رمضان 2021

دعاء و تهنئة بشهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن أجمل دعاء و تهنئة بشهر رمضان المبارك، ويتشوق جميع المسلمين في كافة بلاد العالم إلى بداية الشهر المبارك، والذي فيه يتضاعف الاجر والثواب من الله عز وجل، وفيه يتسابق المسلمون من أجل فعل كافة الأعمال الصالحة، كما أنهم يرغبون في تهنئة جميع أحبائهم وأقاربهم بهذا الشهر الكريم، وذلك عن طريق إرسال عبارات التهنئة لهم وإرسال صور تهنئة تحمل عبارة رمضان كريم، وإليكم في ذلك المقال أجمل عبارات التهنئة بالشهر المبارك وكذلك اجمل صور الاحتفال بهذا الشهر الكريم، هذا إلى جانب بعض من الأدعية التي يتم الدعاء بها في ذلك الشهر.

دعاء و تهنئة بشهر رمضان المبارك

نقدم لكم في تلك الفقرة أجمل عبارات التهنئة بشهر رمضان المبارك، حيث يرغب الكثير من المسلمين في الدول العربية والإسلامية في تهنئة أقاربهم واحبائهم وأصدقائهم وجميع معارفهم بقدوم الشهر الكريم، وذلك عن طريق إرسال اجمل العبارات لهم، وإليكم بعض منها ..

كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك، فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم.

أجمل أدعية شهر رمضان

يبحث عدد كبير جدا من المسلمين عن أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، حيث أن ذلك الشهر الكريم فرصة عظيمة لاستجابة الدعاء، لذلك يرغب الكثير من المسلمين في اغتنام تلك الفرصة العظيمة وذكر اكبر عدد من الأدعية وعمل أفضل الأعمال الصالحة بقدر الإمكان، واليكم اجمل الأدعية التي يمكن قولهاف ي هذا الشهر الكريم ..

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين.

اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه ويرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين.

أجمل صور التهنئة بشهر رمضان 2021

يرغب البعض في تهنئة أحبائه عن طريق إرسال صور تهنئة لهم تحمل عبارة رمضان كريم، وقد يظهر في الصورة شكل هلال أو فانوس تعبيرا عن الاحتفال بهذا الشهر الكريم، ونقدم لكم في مقالتنا هذه أجمل صور التهنئة بذلك الشهر المبارك، وإليكم الصور ..

مع استطلاع هلال شهر رمضان في مصر والسعودية والذي تم الاعلان عن نتيجة الاستطلاع منذ قليل، نقدم لكم ارقى واجمل التبريكات والتهاني صور وعبارات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 2021 – 1442.

وأعلنت دار الافتاء المصرية منذ قليل ان غداٌ هو المتمم لشهر شعبان ورمضان سوف يكون يوم الثلاثاء بعد غد الموافق 13/4/2021، ومن قبله اعلنت المملكة العربية السعودية بنفس النتيجة لتعذر رؤية الهلال.