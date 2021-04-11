رؤية هلال شهر رمضان 2021.. الثلاثاء هو اول يوم من ايام شهر رمضان المبارك

ظهرت الآن نتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2021، حيث انة منذ دقائق قليلة جداً تم الاعلان على انة سيكون غداً الاثنين الثاني عشر من شهر ابريل هو المتمم لشهر شعبان على ان يكون يوم الثلاثاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك، ومنذ ان تم الاعلان عن رؤية الهلال وظهرت الكثير من الاقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي توجة الآلاف من المسلمين بالبحث عبر محرك البحث جوجل للعرف على الموعد الرسمي لشهر رمضان المبارك 2021، حيث منذ غروب الشمس اليوم وينتظر جميع المسلمين اعلان رؤية الهلال لمعرفة متى سيكون اول ايام الشهر الفضل الذي ينتظرة جميع المسلمين في كل عام، لكونة افضل الشهور العربية المحببة لقلوب جميع المسلمين.

رؤية هلال شهر رمضان 2021

ظهرت الآن النتيجة التي كان ينتظرها جميع المسليمن، وهي نتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2021، حيث انة منذ صباح اليوم وبدأ الكثيرون بالتساؤل عن متى سيكون اول يوم من ايام شهر رمضان الفضيل، والآن أكدت العديد من الجهات الرسمية على انة من المقرر ان يبدأ الشهر العربي الفضيل بعد غدٍ وهو الثلاثاء الثالث عشر من شهر ابريل، على ان تبدأ صلاة التراويح بدايةً من يوم غد الاثنين الثاني عشر من شهر ابريل.

شهر رمضان المبارك

يُعد شهر رمضان المبارك هو احد الشهور العربية المُفضلة عن جميع المسلمين من جميع انحاء الوطن العربي وجميع انحاء العالم، وذلك لكونة شهر تتعدد فية الاعمال الصالحة التي تُقرب العبد الى ربة، واما ان تكون هذة الاعمال بالصوم والكثرة في الصلاة والدعاء والذكارة، والكثير من الاعمال الاخرى التي يمكن للعبد القيام بها للتقرب الى اللة، لتكتب لة في صحيفة اعمالة، وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم اعادة اللة علينا بالخير واليمن والبركات.