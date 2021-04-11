أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر بدر الدين

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر بدر الدين

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / ياسرمحمدعبدالله بدرالدين، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة عمران، عضواللجنة الدائمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع . رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر بدر الدينبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / ياسرمحمدعبدالله بدرالدين، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة عمران، عضواللجنة الدائمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع . وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العميد عبدالرحمن محمدعبدالله بدرالدين واخوانه وكافة آل بدرالدين، بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله و إنا إليه راجعون ” .



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