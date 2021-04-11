أخبار اليمن : مؤتمر سقطرى يندد باقتحام واغلاق مكتب الشيخ عيسى ياقوت

مؤتمر سقطرى يندد باقتحام واغلاق مكتب الشيخ عيسى ياقوتادانت قيادات واعضاء وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى إقتحام واغلاق مليشيا ومرتزقة الامارات لمكتب شيخ مشائخ محافظة ارخبيل سقطرى الشيخ المناضل عيسى سالم بن ياقوت.

معتبرين إغلاق المكتب بصورة عبثية وفوضوية يعدّ تحدياً صارخاً لارادة الشرفاء الوطنيين من مشائخ سقطرى، وانتهاك سافر للحقوق المدنية والسياسية، يهدف إلى إثناء ابناء المحافظة ومناظليها الاحرار عن مواقفهم الوطنية الرافضة لكافة اشكال الاحتلال لاراضي الجزيرة.

وجدد بيان صادر عن مؤتمر سقطرى - تلقى دوت الخليج نسخة منه - التأكيد على تمسك قيادات واعضاء مؤتمر سقطرى بالثوابت الوطنيه "وعدم الرضوخ والاستسلام لقوى خارجية تسعى الى الفرقه والشتات وتمزيق المجتمع السقطرى".

مؤكدين عزمهم "على المضي قدما لتحرير سقطرى من الاحتلال السعودي الاماراتي"، ومنددين بالممارسات العبثية لقوات الاحتلال ومرتزقتهم وتدهور الامن والاستقرار وارتفاع اسعار المواد الغذائية وانعدام الخدمات" ونهب وسلب مقدرات وموارد الجزيرة".

ودعا بيان مؤتمر سقطرى كل القوى الحية والشريفة داخل وخارج الوطن إلى ادانة واستنكار جريمة اقتحام واغلاق مكتب شيخ مشائخ سقطرى، من قبل مرتزقة الاحتلال الاماراتي، مطالبين باعادة فتح المكتب لممارسة انشطته ومهامه " باعتباره شريان العمل النضالي والوطني الذي وقف وقفة جاده ضد الاحتلال للجزيرة" .

