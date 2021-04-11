الطاقة الإيرانية : نحتفظ بحق الرد على منفذى حادث نطنز النووى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس منظمة الطاقة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، إن بلاده تحتفظ بحقها فى الرد على منفذى حادثة نطنز، مشيرا إلى أن ما حدث فى منشأة نطنز كان متعمدا ووصفه بأنه "إرهابا نوويا".





وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، فى وقت مبكر اليوم الأحد، عن وقوع حادث فى قسم شبكة توزيع الكهرباء فى منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز. وقال كمالوندى إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووى، ولم ينجم عنها أى إصابات، ونعمل على التحقق من أسبابها. ووفق المتحدث فإن "موقع الشهيد أحمدى روشن لتخصيب اليورانيوم فى نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعى نتيجة للحادث". وأضاف كمالوندى أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.

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