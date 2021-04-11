روسيا اليوم: الموساد الإسرائيلى وراء هجوم منشأة نطنز النووية فى إيران

جدة - نرمين السيد - وأضافت المصادر أن وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" نفذت هجوما سيبرانيا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الإيرانية، فى وقت سابق اليوم الأحد، إن بلاده تحتفظ بحقها فى الرد على منفذى حادثة نطنز، مشيرا إلى أن ما حدث فى منشأة نطنز كان متعمدا ووصفه بأنه "إرهابا نوويا".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، فى وقت مبكر اليوم الأحد، عن وقوع حادث فى قسم شبكة توزيع الكهرباء فى منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.