مقتل شاب لدى هروبه من الشرطة فى بلجيكا

وذكرت النيابة العامة فى أنتويرب التى فتحت تحقيقا فى الحادث، أن قوات الأمن تدخلت قرابة الساعة الرابعة من فجر الأحد بعد تلقيها اتصالات وشكوى من الضجيج، ما دفع بالمشاركين الثمانية فى الحفلة وبينهم الضحية، لمحاولة الاختباء.
وبينت عناصر التحقيق الأولى أن الشاب البالغ 21 عاما توفى بعد سقوطه من الطابق الرابع، خلال محاولته على ما يبدو الهرب من نافذة الغرفة، على ما أعلن ناطق باسم النيابة العامة.
وتحظر بلجيكا حاليا تجمع أكثر من أربعة أشخاص خارج المنزل، فى إطار تدابير مكافحة جائحة "كوفيد-19".
وأتاحت السلطات دعما نفسيا للنزلاء وطاقم العمل فى الفندق الواقع فى وسط أنتويرب، إضافة إلى المشاركين السبعة الآخرين فى الحفلة الذين يعانون صدمة جراء الحادثة، وقد استمعت الشرطة إلى أقوال هؤلاء.
وفى حى آخر فى المدينة، جرحت امرأة فى الكتف السبت لدى قفزها من النافذة فى محاولة للهرب من الشرطة، خلال مداهمة لسهرة جمعت 16 شخصا.
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