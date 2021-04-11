المحكمة العليا السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر عن المحكمة العليا اليوم التصريح التالى: الحمدُلله وحدهَ، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعد: فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائى هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة".

وأضافت "وللأسباب التى أشارت إليها المحكمة فى إعلانها؛ ستعقد ـ إن شاء الله تعالى ـ جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".