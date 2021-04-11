إيطاليا.. 331 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا 

لا تزال حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا فوق مستوى الـ300 ضحية، فيما تراجع مؤشر الإصابات الجديدة إلى عتبة الـ15 ألفا.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد عن تسجيل 331 وفاة و15486 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 344 وفاة و17567 إصابة في اليوم السابق.
وأصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا ثلاثة ملايين و769814 إصابة، منها 114254 حالة وفاة، في ثانية أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، و533005 حالات نشطة، منها 3585 في العناية المركزة.
وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير أكثر من 253 ألف فحص لتشخيص الإصابات بمرض "كوفيد-19".
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