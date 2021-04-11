الصين تبحث مزج لقاحات كورونا لتعزيز فعاليتها 

ذكر مسؤولو مكافحة الأمراض في الصين أن بكين تفكر في مزج لقاحات مضادة لكوفيد-19 لتعزيز فعاليتها.
وقال جاو فو مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر بمدينة تشنغدو يوم السبت إن اللقاحات المتوفرة حاليا "لا تتمتع بمعدلات عالية من الحماية".
وأضاف: "نبحث التطعيم باستخدام لقاحات من خطوط الإنتاج التقنية المختلفة".
وصرح جاو بأن اتخاذ خطوات "لتحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها هو حل مؤكد لمشكلات الفاعلية.
وصنعت الصين 4 لقاحات محلية تم إقرارها للاستخدام العام، وقال مسؤولون يوم السبت إن البلاد ستنتج على الأرجح ثلاثة ملايين جرعة بحلول نهاية العام.
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